Сколько молока в бидоне,если одна пятая часть этого молока составляет 13 литров?
Математика
Сколько молока в бидоне,если одна пятая часть этого молока составляет 13 литров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если одна пятая часть этого молока составляет 13 литров, то 13 * 5 = 65 литров ответ: в бидоне 65 литров
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