синюю веревку длинной 1 дм 4 см и красную веревку длиной 1 дм 2 см связали так, что на узел от каждой из них ушло 3 см. вычисли длину связанной веревки

Математика
синюю веревку длинной 1 дм 4 см и красную веревку длиной 1 дм 2 см связали так, что на узел от каждой из них ушло 3 см. вычисли длину связанной веревки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм 4 см - 3 см = 11 см 1 дм 2 см - 3 см = 9 см 9 см + 11 см = 20 см = 2 дм 2 способ (1 дм 4 см + 1 дм 2 см) - 6 см = 2 дм
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