синюю веревку длинной 1 дм 4 см и красную веревку длиной 1 дм 2 см связали так, что на узел от каждой из них ушло 3 см. вычисли длину связанной веревки

Математика

синюю веревку длинной 1 дм 4 см и красную веревку длиной 1 дм 2 см связали так, что на узел от каждой из них ушло 3 см. вычисли длину связанной веревки

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