синюю веревку длинной 1 дм 4 см и красную веревку длиной 1 дм 2 см связали так, что на узел от каждой из них ушло 3 см. вычисли длину связанной веревки
Математика
синюю веревку длинной 1 дм 4 см и красную веревку длиной 1 дм 2 см связали так, что на узел от каждой из них ушло 3 см. вычисли длину связанной веревки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм 4 см - 3 см = 11 см 1 дм 2 см - 3 см = 9 см 9 см + 11 см = 20 см = 2 дм 2 способ (1 дм 4 см + 1 дм 2 см) - 6 см = 2 дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Отиетьте две точкиAиB так чтобы AB=3см.С помощью циркуля постройте ещё три точки,C,Dи E,которыенаходились бы от точкиA на расстоянии3см.
Математика
Геометрия