Чему равна сумма внешних углов выпуклого n-угольника, взятых по одному при каждой вершине??
Геометрия
Чему равна сумма внешних углов выпуклого n-угольника, взятых по одному при каждой вершине??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма внешних углов выпуклого n- угольника, взятых по одному при каждой вершине, не зависит от числа сторон п- угольника и равна 360•.
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