на двух базах было 16т 800 кг арбузов. когда с первой базы вывезли 8т200кг арбузов, а со второй в 4 раза больше, то на второй базе арбузов не осталось. сколько арбузов осталось на первой базе и сколько их было на второй базе? з...

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может со второй базы вывезли в 4 раза меньше? тогда решение такое: 8200 / 4 = 2050 на второй базе 16800 - 2050 = 14750 было на первой базе 14750 - 8200 =6550 осталось на первой базе, а если со второй в 4 раза больше, то 8т 200 кг * 4 = 32т 800 кг, а по условию у нас всего 16 т 800 кг