мотоциклист ехал 3 часа со средней скоростью 60 км в час и 2 часа с о средней скоростью 70км в час .какое растояние он проехал за все это время .узнай среднюю скорость его движения
Математика
мотоциклист ехал 3 часа со средней скоростью 60 км в час и 2 часа с о средней скоростью 70км в час .какое растояние он проехал за все это время .узнай среднюю скорость его движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 * 3 = 180 км 70 * 2 = 140 км 180 + 140 =320 км 3 + 2 = 5 часов 320 / 5 = 64 км/ч мотоциклист проехал за все это время 320 км, со средней скоростью 64 км/ч
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