мотоциклист ехал 3 часа со средней скоростью 60 км в час и 2 часа с о средней скоростью 70км в час .какое растояние он проехал за все это время .узнай среднюю скорость его движения

Математика

мотоциклист ехал 3 часа со средней скоростью 60 км в час и 2 часа с о средней скоростью 70км в час .какое растояние он проехал за все это время .узнай среднюю скорость его движения

Автор: Гость