В чем была основная трудность при чтении египетские иероглифов?

Гость: Гость:

Египетское письмо не передавало звуков языка и один иероглиф можно было прочитать по разному. Лингвисты того времени не знали как могут звучать какой то конкретный иероглиф и является ли он "буквой" или же обозначает целое понятие. после находки Розеттского камня, с текстами на 3х языках (древнеегипетском, египетском (демотическое письмо) и древнегреческом) Шампальон начал изучать его и сопоставлять тексты друг с другом. Отыскав имена правителей (Александра, Клеопатры ...) выяснил, что иероглифы являются как бы "буквами", т.е. имеют какое то чтение, пишутся в основном согласные, хотя некоторые гласные (а, и ...) также присутствуют. некоторые иероглифы читаются одним звуком, а некоторые двумя или тремя ...