запиши данные существительные в три столбика:1)где Ь обозначает мягкость согласных звуков на письме;2)с разделительным Ь ;3)где Ь указывает на то,что это существительное женского рода. Дичь,сельдь,раздолье,польза,стулья,топь,ши...

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запиши данные существительные в три столбика:1)где Ь обозначает мягкость согласных звуков на письме;2)с разделительным Ь ;3)где Ь указывает на то,что это существительное женского рода. Дичь,сельдь,раздолье,польза,стулья,топь,ширь,чушь,полночь,соловьи,дрожь.

Автор: Гость