запиши данные существительные в три столбика:1)где Ь обозначает мягкость согласных звуков на письме;2)с разделительным Ь ;3)где Ь указывает на то,что это существительное женского рода. Дичь,сельдь,раздолье,польза,стулья,топь,ши...
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запиши данные существительные в три столбика:1)где Ь обозначает мягкость согласных звуков на письме;2)с разделительным Ь ;3)где Ь указывает на то,что это существительное женского рода. Дичь,сельдь,раздолье,польза,стулья,топь,ширь,чушь,полночь,соловьи,дрожь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. сельдь, польза, топь, ширь 2. раздолье, стулья, соловьи 3. Дичь, чушь, полночь, дрожь
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