в шкафу стоят 100 банок с компотом 25 вишнегово и яблочного ,абрекосогова на 4 банки больше ,чем вишня+яблоко,а земляничного на 27 банок ,чем вишневого .

Математика

в шкафу стоят 100 банок с компотом 25 вишнегово и яблочного ,абрекосогова на 4 банки больше ,чем вишня+яблоко,а земляничного на 27 банок ,чем вишневого .

Автор: Гость