в шкафу стоят 100 банок с компотом 25 вишнегово и яблочного ,абрекосогова на 4 банки больше ,чем вишня+яблоко,а земляничного на 27 банок ,чем вишневого .
Математика
в шкафу стоят 100 банок с компотом 25 вишнегово и яблочного ,абрекосогова на 4 банки больше ,чем вишня+яблоко,а земляничного на 27 банок ,чем вишневого .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25+4=29 банок с абрикосовым компотом 2) 100-(29+25) =46 банок с земляничным компотом 3) 46-27=19 банок с вишнёвым компотом 4) 25-19 = 6 банок с яблочным компотом
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