На 3 полках стоит 45 книг,причем на одной -в 2 раза меньше,чем на каждой из двух других.Сколько книг на каждой полке?

Математика
На 3 полках стоит 45 книг,причем на одной -в 2 раза меньше,чем на каждой из двух других.Сколько книг на каждой полке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х книг на одной полке по 2х книг на двух других, т.е.: х+2х+2х=45 5х=45 х=9 Ответ: на одной - 9 книг, на двух других по 18 книг
Гость:
x+2x+2x=45 x+4x=45 5x=45 x=45:5 x=9
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