расстояние между городами АиВ 720км. из А в В вышел скорый поезд со скоростью 80 км в ч. через 2 ч. навстречу ему из В в А вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км в ч . через сколько часов после выхода второго поезда они вс...

Гость: Гость:

расстояние между городами АиВ 720км. из А в В вышел скорый поезд со скоростью 80 км в ч. через 2 ч. навстречу ему из В в А вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км в ч . через сколько часов после выхода второго поезда они встретятся? 80*2=160 км 720-160=560 км 80+60=140 км в час 560/140=4 часа после выхода второго поезда они встретятся