расстояние между городами АиВ 720км. из А в В вышел скорый поезд со скоростью 80 км в ч. через 2 ч. навстречу ему из В в А вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км в ч . через сколько часов после выхода второго поезда они вс...
Алгебра
расстояние между городами АиВ 720км. из А в В вышел скорый поезд со скоростью 80 км в ч. через 2 ч. навстречу ему из В в А вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км в ч . через сколько часов после выхода второго поезда они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние между городами АиВ 720км. из А в В вышел скорый поезд со скоростью 80 км в ч. через 2 ч. навстречу ему из В в А вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км в ч . через сколько часов после выхода второго поезда они встретятся? 80*2=160 км 720-160=560 км 80+60=140 км в час 560/140=4 часа после выхода второго поезда они встретятся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в 190 грамм водного раствора соли добавили 10 грамм соли,в результате концентрация раствора увеличилась на 4.5 %,сколько грамм соли изначально было...
Английский язык
Flop The frog lives in a lake.He,s a big green frog. The frogs name is Flop. Flop has got two friends,two big white birds. Their names are P...
Физика
1. Два одинаковых заряда находяться в воздухе на расстоянии 0,1м друг от друга.Напряженность поля в точке, удаленной на расстоянии 0,06м от одного ...
Математика
Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, заполнен сеном. длина 10 м ширина 6 м высота 4м . Найдите массу сена в сарае если масса 10м3 с...