1. Два одинаковых заряда находяться в воздухе на расстоянии 0,1м друг от друга.Напряженность поля в точке, удаленной на расстоянии 0,06м от одного и 0,98м от другого заряда, равна 10кВ/м. Определить потенциал поля в этой точке ...

Физика

1. Два одинаковых заряда находяться в воздухе на расстоянии 0,1м друг от друга.Напряженность поля в точке, удаленной на расстоянии 0,06м от одного и 0,98м от другого заряда, равна 10кВ/м. Определить потенциал поля в этой точке и значения зарядов. 2.Перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля индукцией 0,3 Тл движеться проводник длинной 15 см со скоростью 10 м/с, перпендикуоярно проводнику.Определить ЭДС , индуцируемую в проводнике 3. На плёнку толщинной 0,16мкм под углом 30 градусов падает белый свет.Определить показатель преломления пленки, если в проходящем свете плёнка кажеться фиолетовой.Длина фиолетовых лучей 0.4мкм.Принять n? = 1. Из какого вещества сделана плёнка?? 4.Кинетическая энергия электрона равна его энергии поля.Вычислить длину волны де Бройля для такого электрона.

Автор: Гость