к бассейну какого океана пренадлежит белое море?
Українська література
к бассейну какого океана пренадлежит белое море?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к Северному Ледовитому океану
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