У человека ген близорукости и праворукости доминируют над геном нормального зрения и геном леворукости.Какое потомство можно ожидать, если отец близорукий (гетрозиготен) и левша, а мать с нормальным зрением и правша (гетрозигот...
Биология
У человека ген близорукости и праворукости доминируют над геном нормального зрения и геном леворукости.Какое потомство можно ожидать, если отец близорукий (гетрозиготен) и левша, а мать с нормальным зрением и правша (гетрозиготна).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A - близорукость, a - нормальное зрение, B - парвша, b - левша. Отец Aabb, мать aaBb. F1: 25% AaBb - близорукие правши, 25%Aabb - близорукие левши, 25%aaBb - правши с нормальным зрением, 25%aabb - левши с нормальным зрением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
масса каждого из 4 новорождённых телят была следующей:9кг800г,12кг700г,11кг500г,10кг600г.узнай среднюю массу новорождённого телёнка.
Математика
Математика
До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне. Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 тонны?