У человека ген близорукости и праворукости доминируют над геном нормального зрения и геном леворукости.Какое потомство можно ожидать, если отец близорукий (гетрозиготен) и левша, а мать с нормальным зрением и правша (гетрозигот...

Биология

У человека ген близорукости и праворукости доминируют над геном нормального зрения и геном леворукости.Какое потомство можно ожидать, если отец близорукий (гетрозиготен) и левша, а мать с нормальным зрением и правша (гетрозиготна).

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