девять минус две трети плюс шесть целых семь двадцать четвертых минус две целые одна четвертая
Математика
девять минус две трети плюс шесть целых семь двадцать четвертых минус две целые одна четвертая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
девять минус две трети плюс шесть целых семь двадцать четвертых минус две целые одна четвертая 9 - 2/3 + 6 7/24 - 2 1/4= 8 3/3-2/3 + 6 1/4 -2 1/4 = 8 1/3 + 6 1/4 -2 1/4 =12 1/3
Гость:
9-2/3+6,724-2 1/4 Решим задачу так превратим все в дробь...И начнем считать ответ:12.875
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