В каком виде элемент кремний встречается в природе?

Химия
В каком виде элемент кремний встречается в природе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В виде диоксида (минерал кварц или обычный песок с формулой SiO2)
Гость:
В природе кремний встречается в виде широко распространенных минералов - кварца, халцедона, опала и др. В группу этих минералов входят и сердолик, и яшмы, горный хрусталь, агат, опал, аметист и многие другие камни.
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