В каком виде элемент кремний встречается в природе?

В виде диоксида (минерал кварц или обычный песок с формулой SiO2)

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В природе кремний встречается в виде широко распространенных минералов - кварца, халцедона, опала и др. В группу этих минералов входят и сердолик, и яшмы, горный хрусталь, агат, опал, аметист и многие другие камни.