Винесіть спільний множник за дужки а)12а-18а б)

Алгебра
Винесіть спільний множник за дужки а)12а-18а б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае общий множитель равен а его мы и выносим за скобки! a) a(12-18) но где же б)
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