Спишіть,розкриваючи дужки. (Не)зарослі чагарниками береги;(не)затоплена місцина;ще(не)забута образа;(не)здоланий народ;(не)прив*язаний звечора човен;ніким(не)торкана роса;(не)зіграна роль;(не)вирвані,а зрізані квіти;(не)допечен...
Қазақ тiлi
Спишіть,розкриваючи дужки. (Не)зарослі чагарниками береги;(не)затоплена місцина;ще(не)забута образа;(не)здоланий народ;(не)прив*язаний звечора човен;ніким(не)торкана роса;(не)зіграна роль;(не)вирвані,а зрізані квіти;(не)допечений хліб;(не)знайдена відповідь;ці (не)забуті мрії;(не)висушене сіно;(не)добудований дім;(не)зачинене вікно;(не)доспівана пісня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не зарослі чагарниками береги; незатоплена місцина;ще не забута образа; нездоланий народ; не прив*язаний звечора човен; ніким не торкана роса; незіграна роль; не вирвані, а зрізані квіти; недопечений хліб; незнайдена відповідь; ці не забуті мрії; невисушене сіно; недобудований дім; незачинене вікно; недоспівана пісня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Андрей поймал 20 раков а Вася-в 2 раза меньше Андрея,Юля -на 12 раков меньше, чем Андрей и Вася вместе, а Даша поймала на 4 рака больше Васи.Скольк...
Математика
Андрей и Барис занимаются боксом.На тренировках Андрей из 18 проведённых боев выйграл 7, а Барис из 12 боев выйграл 5. Чей результат лутше?
Математика
В книге 90 станиц. За один день Сережа прочитал две девятых части этой книги. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Сереже.
Математика