Спишіть,розкриваючи дужки. (Не)зарослі чагарниками береги;(не)затоплена місцина;ще(не)забута образа;(не)здоланий народ;(не)прив*язаний звечора човен;ніким(не)торкана роса;(не)зіграна роль;(не)вирвані,а зрізані квіти;(не)допечен...

Гость: Гость:

Не зарослі чагарниками береги; незатоплена місцина;ще не забута образа; нездоланий народ; не прив*язаний звечора човен; ніким не торкана роса; незіграна роль; не вирвані, а зрізані квіти; недопечений хліб; незнайдена відповідь; ці не забуті мрії; невисушене сіно; недобудований дім; незачинене вікно; недоспівана пісня.