В книге 90 станиц. За один день Сережа прочитал две девятых части этой книги. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Сереже.

Математика

В книге 90 станиц. За один день Сережа прочитал две девятых части этой книги. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Сереже.

Автор: Гость