В книге 90 станиц. За один день Сережа прочитал две девятых части этой книги. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Сереже.
Математика
В книге 90 станиц. За один день Сережа прочитал две девятых части этой книги. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Сереже.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90:9*2=20(стр.)-прочитал сережа. 2)90-20=70(стр)-осталось прочитать Сереже Ответ:70
Гость:
90/9*2=20 стр За один день прочитал Сережа 90-20=70 страниц этой книги осталось прочитать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
в детский сад привезли 20 велосипедов некоторые из них трехколесные а некоторые двухколесные у всех велосипедов вместе 55колес сколько двухколесны...
Математика
Математика
а) Даны сто последовательных степеней числа 2: 2, 2 в квадрате, 2 в кубе,........., 2 в 100 степени. Перечислите последние цифрв значений...
Геометрия