1\12умножить на?=1

Математика
1\12умножить на?=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/12 * х = 1 х = 1 : 1/12 х = 12 Корень уравнения равен 12.
Гость:
1/12 * х = 1 х = 1 /1*12 х = 12
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