в детский сад привезли 20 велосипедов некоторые из них трехколесные а некоторые двухколесные у всех велосипедов вместе 55колес сколько двухколесных велосипедов в детском саду

Математика

в детский сад привезли 20 велосипедов некоторые из них трехколесные а некоторые двухколесные у всех велосипедов вместе 55колес сколько двухколесных велосипедов в детском саду

Автор: Гость