в детский сад привезли 20 велосипедов некоторые из них трехколесные а некоторые двухколесные у всех велосипедов вместе 55колес сколько двухколесных велосипедов в детском саду
Математика
в детский сад привезли 20 велосипедов некоторые из них трехколесные а некоторые двухколесные у всех велосипедов вместе 55колес сколько двухколесных велосипедов в детском саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y=20 2*x+3*y=55 x=20-y 2*(20-y) +3y=55 40-2y+3y=55 y=15 x=20-15=5 ответ 2х кол 5 , 3х кол 15
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