Как найти объём целиндра
Геометрия
Как найти объём целиндра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=2*S осн *h Sосн=πr²
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