понятие популяция
Биология
понятие популяция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термин, используемый в различных разделах биологии, а также в генетике, демографии и медицине.Популяция — это человеческое, животное или растительное население некоторой местности.Обычно этот термин относят в основном к человеку,а потом уже к животным,но у нас в России относят в основном в медицине,биологии.
Гость:
Популяция одно из центральных понятий в биологии и обозначает совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и имеет общую территорию. Она является первой надорганизменной биологической системой.
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