понятие популяция

Гость: Гость:

Термин, используемый в различных разделах биологии, а также в генетике, демографии и медицине.Популяция — это человеческое, животное или растительное население некоторой местности.Обычно этот термин относят в основном к человеку,а потом уже к животным,но у нас в России относят в основном в медицине,биологии.