Вдоль забора растут 8 кустов малины. Число ягод на соседних кустах отличается на один. Может ли на всех кустах вместе быть 225 ягод?
Математика
Вдоль забора растут 8 кустов малины. Число ягод на соседних кустах отличается на один. Может ли на всех кустах вместе быть 225 ягод?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2+3+4+5+6+7=28 Число ягод на соседних кустах отличается на один всего 28 225-28=197 197/8=24,625 197 на цело на 8 не делится значит ответ не может
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