С противоположных концов катка длиной 450 м одновременно побежали навстречу друг другу 2 мальчика.Через сколько секунд они встретятся,если скорость одного мальчика 9 м/c,а другого 6м/c?

Математика

С противоположных концов катка длиной 450 м одновременно побежали навстречу друг другу 2 мальчика.Через сколько секунд они встретятся,если скорость одного мальчика 9 м/c,а другого 6м/c?

Автор: Гость