С противоположных концов катка длиной 450 м одновременно побежали навстречу друг другу 2 мальчика.Через сколько секунд они встретятся,если скорость одного мальчика 9 м/c,а другого 6м/c?

Математика
С противоположных концов катка длиной 450 м одновременно побежали навстречу друг другу 2 мальчика.Через сколько секунд они встретятся,если скорость одного мальчика 9 м/c,а другого 6м/c?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+6=15(м/с)-скорость сближения 2)450/15=30(сек)- ответ:через 30 секунд они встретятся
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