На озере плавало 36 уток,а гусей на 27 меньше.во сколько раз уток больше,чем гусей?
Математика
На озере плавало 36 уток,а гусей на 27 меньше.во сколько раз уток больше,чем гусей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уток больше чем гусей в 4 раза.
Гость:
1)36-27=9 гусей 2)36/9=4 в4 раза
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