На озере плавало 36 уток,а гусей на 27 меньше.во сколько раз уток больше,чем гусей?

Математика
На озере плавало 36 уток,а гусей на 27 меньше.во сколько раз уток больше,чем гусей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уток больше чем гусей в 4 раза.
Гость:
1)36-27=9 гусей 2)36/9=4 в4 раза
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