периметр прямоугольника-=96м и в 8 раз больше чем одна из сторон прямоугольника найдите площадь
Математика
периметр прямоугольника-=96м и в 8 раз больше чем одна из сторон прямоугольника найдите площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)96:8=12(м)1сторона 2)(96-(12*2)):2=36м-вторая сторона 3)36*12=432(м2)-площадь прямоугольника
Гость:
периметр равен (a+b)*2 следовательно a+b=96/2 a+b=48 1)96/8=12м-ширина пряиоугольника 2)48-12=36м-длина прямоугольника 3)12*36=432площад прямоугольника Ответ:12м-ширина прямоугольника,36м-длина прямоугольника,432 площадь прямоугольника.
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