расстояние от кончика носа ехидны до кончика ее хвоста 80 см длина мордочки 5см хвоста 1см какова длина телааааа ехидны
Математика
расстояние от кончика носа ехидны до кончика ее хвоста 80 см длина мордочки 5см хвоста 1см какова длина телааааа ехидны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80-5=75 2) 75-1=74 см тело
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