расстояние от кончика носа ехидны до кончика ее хвоста 80 см длина мордочки 5см хвоста 1см какова длина телааааа ехидны

Математика
расстояние от кончика носа ехидны до кончика ее хвоста 80 см длина мордочки 5см хвоста 1см какова длина телааааа ехидны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80-5=75 2) 75-1=74 см тело
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