коллекция состоит из марок "Флора " и марок "фауна" собранных в отношении 4:5. Какой примерно процент в этой коллекции составляют марки "Фауна"

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коллекция состоит из марок "Флора " и марок "фауна" собранных в отношении 4:5. Какой примерно процент в этой коллекции составляют марки "Фауна"

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