коллекция состоит из марок "Флора " и марок "фауна" собранных в отношении 4:5. Какой примерно процент в этой коллекции составляют марки "Фауна"
Алгебра
коллекция состоит из марок "Флора " и марок "фауна" собранных в отношении 4:5. Какой примерно процент в этой коллекции составляют марки "Фауна"
Ответ(ы) на вопрос:
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1)4+5=9 всего марок 9 - 100% 5 - x% 5*100/9=55,6% ответ:55,6% марок фауна.
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