найти углы параллелограмма,если один из них равен110 градусов
Геометрия
найти углы параллелограмма,если один из них равен110 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ромб-110+70 градусов
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