составьте словосочетания с данными наречиями:1)вдребезги,в заперти,всмятку,врасплох,втихомолку,впопытках,второпях.2)впотёмках,внасмешку,вохапку

Русский язык
составьте словосочетания с данными наречиями:1)вдребезги,в заперти,всмятку,врасплох,втихомолку,впопытках,второпях.2)впотёмках,внасмешку,вохапку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбить вдребезги Сидеть взаперти Яйцо всмятку Застал врасплох Плакал втихомолку Собрался впопыхах Сбежал второпях   Возвращался в потёмках Сказал в насмешку Схватил в охапку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найти высоту конуса если площадь его осевого сечения 6см а площадь основания 8см
Ответить
Физика
спортсмен, масса которого 80 кг,скользит на коньках. Какое давление оказывает он на лед,если длина одного конька 40 см,а ширина лезвия 3 мм?
Ответить
Математика
Бригаде было дано задане собрать 280 ц винограда.Она собрала 350 ц.На сколько процентов бригада перевыполнила задание?На сколько процентов бригада ...
Ответить
Математика
Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий а другой из 26 бросков имел 15 попаданий . Найти для каждого мальчика , какую часть составляли попадан...
Ответить
Математика
сколько показывают часы,если до конца суток осталось 1/4 часть времени,прошедшего от их начала?
Ответить