составьте словосочетания с данными наречиями:1)вдребезги,в заперти,всмятку,врасплох,втихомолку,впопытках,второпях.2)впотёмках,внасмешку,вохапку
Русский язык
составьте словосочетания с данными наречиями:1)вдребезги,в заперти,всмятку,врасплох,втихомолку,впопытках,второпях.2)впотёмках,внасмешку,вохапку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбить вдребезги Сидеть взаперти Яйцо всмятку Застал врасплох Плакал втихомолку Собрался впопыхах Сбежал второпях Возвращался в потёмках Сказал в насмешку Схватил в охапку
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