найти высоту конуса если площадь его осевого сечения 6см а площадь основания 8см
Геометрия
найти высоту конуса если площадь его осевого сечения 6см а площадь основания 8см
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