периметр прямоугольника равен 6дм 8см ,одна из его сторон на 1 дм 6см короче второй .найдите площадь этого прямоугольника.

Математика

периметр прямоугольника равен 6дм 8см ,одна из его сторон на 1 дм 6см короче второй .найдите площадь этого прямоугольника.

Автор: Гость