периметр прямоугольника равен 6дм 8см ,одна из его сторон на 1 дм 6см короче второй .найдите площадь этого прямоугольника.
Математика
периметр прямоугольника равен 6дм 8см ,одна из его сторон на 1 дм 6см короче второй .найдите площадь этого прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6дм8см=68см, 1дм6см=16 см. Пусть х см одна сторона, тогда вторая (х-16) см. Р=2(а+в), 2(х+х-16)=68, 2х-16=34, 2х=50, х=25 см, вторая сторона 25-16=9 см. Площадь равна а*в, 9*25=225 кв.см
Гость:
периметр прямоугольника равен 6дм 8см ,одна из его сторон на 1 дм 6см короче второй .найдите площадь этого прямоугольника. 6дм 8см = 68см P=(a+b)*2 68=(a+a+16)*2 2a=34-16 2a=18 a=9 b=9+16=25 S=25*9=225 см:2
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