алеша прочитал 4/11 книги в первый день,а во второй прочитал на 1/11 ,больше чем в первый день. какую часть кники прочитал алеша за два дня? сколько страниц в этой книге,если ему осталось прочитать 24 страницы

Гость: Гость:

Всего книгу поделено на 11 одинаковых закладок. В первый день Алёша прочитал 4 закладки, а во второй на 1 больше чем в первый,что означает 4+1=5 закладок за второй день. Нужно найти,сколько закладок Алёша прочитал за два дня. Суммируем, 4 (первый день) + 5(второй день) = 9/11 ( за два дня.) Теперь ищем суму страниц в книге, если нам известно,что оставшиеся 2 закладки (11/11 - 9/11) равны 24 страницам. Мы делим 24 на 2 части, и равно 12 стр. =1/11. Теперь ищем : 12 умножаем на все 11. Выходит 12Х11= 132 стр. во всей книге что читал Алёша.