Как набрать два литра воды из реки если есть трёхлитровая банка и ведро, ёмкостью семь литров?

Математика
Как набрать два литра воды из реки если есть трёхлитровая банка и ведро, ёмкостью семь литров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дважды перелить воду из 3хлитровой банки в ведро, значит в ведре будет 6 литров. Затем снова набрать воды в банку, налить в ведро, теперь в него поместится всего 1 литр и в банке останется 2 литра ы
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