Билет на наземный транспорт стоил 20руб.,после повышения цены на 10процентов сколько билетов можно купить на 150руб.

Математика

Билет на наземный транспорт стоил 20руб.,после повышения цены на 10процентов сколько билетов можно купить на 150руб.

Автор: Гость