Билет на наземный транспорт стоил 20руб.,после повышения цены на 10процентов сколько билетов можно купить на 150руб.
Математика
Билет на наземный транспорт стоил 20руб.,после повышения цены на 10процентов сколько билетов можно купить на 150руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20*10/100=2 рубля наценка на билет 2) 20+2=22 рубля новая цена на билет 3) 150:22=6 и остаток 18 рублей Значит,на 150 рублей можно купить 6 билетов
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