На оклейку двух комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины.На одну комнату пошло 48 м обоев,на другую-60 м. Сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?

60+48=108 м 108/9=12 метров в 1 рулоне 48/12=4 рулона на одну комнату 9-4=5 рулонов на вторую

Гость: Гость:

1) 48+60=108 (м)- всего 2) 108:9=12 (м)- в 1 рулоне 3) 48:12=4(р) - на первую комнату 4) 60:12=5(р)- на вторую комнату. Ответ: 4рул пошло на 1 ком., 5 рул. - на 2 комн.