Задуманное чмсло сначала увеличили на 12%, а затем результат уменьшили на 24%. Полученное при этом число оказалось на 186 меньше задуманного. Найдите задуманное число.
Алгебра
Задуманное чмсло сначала увеличили на 12%, а затем результат уменьшили на 24%. Полученное при этом число оказалось на 186 меньше задуманного. Найдите задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -задуманное число. После увеличения на 12% оно стало: х+х*(12/100)=х+0,12х=1,12х. После уменьшения на 24% оно стало: 1,12х-1,12х*(24/100)=0,8512х. Составим уравнение: х - 0,8512х = 186 0,1488х = 186 х=186/0,1488 х=1250 Ответ: 1250
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