В произвольном треугольнике биссектриса делит сторону на отрезки 25 и 26. Вычислить отрезки, на которые делит эту сторону высота, длина которой 72
Геометрия
В произвольном треугольнике биссектриса делит сторону на отрезки 25 и 26. Вычислить отрезки, на которые делит эту сторону высота, длина которой 72
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