сестема x+y=8 1/x+1/y=4/3
Алгебра
сестема x+y=8 1/x+1/y=4/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{x+1=8,1/x+1/y=4/3 -->{x=8-1,1/x+1/y=4/3, -->{x=7,1/7+1/y=4/3 -->{x=7,1/y=4/3-1/7 -->x=7,y=21/25
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