Дом занимает 1/5 всего садового участка .Найдите площадь участка ,если площадь земли под домом 40 кв м.

Математика
Дом занимает 1/5 всего садового участка .Найдите площадь участка ,если площадь земли под домом 40 кв м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 : 1/5 = 40 * 5 = 200 кв.м. площадь участка
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