Дом занимает 1/5 всего садового участка .Найдите площадь участка ,если площадь земли под домом 40 кв м.

Математика

Дом занимает 1/5 всего садового участка .Найдите площадь участка ,если площадь земли под домом 40 кв м.

Автор: Гость