2608+795+529=3137 392+795+271=1458 как иначе можно увеличить или уменьшить эти суммы на одно и то же число?
Математика
2608+795+529=3137 392+795+271=1458 как иначе можно увеличить или уменьшить эти суммы на одно и то же число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2608+795+529+3137=3137+3137 392+795+271+1458=1458+1458 2608+795+529-3137=3137-3137 392+795+271-1458=1458-1458 Если обе части верного равенства увеличить или уменьшить на одно и тоже число, получится тоже верное равенство.
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