2608+795+529=3137 392+795+271=1458 как иначе можно увеличить или уменьшить эти суммы на одно и то же число?

Математика

2608+795+529=3137 392+795+271=1458 как иначе можно увеличить или уменьшить эти суммы на одно и то же число?

Автор: Гость