как описать силовое поле?
Физика
как описать силовое поле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Силово́е по́ле в физике — это векторное поле в пространстве, в каждой точке которого на пробную частицу действует определённая по величине и направлению сила (вектор силы). Выделяют также однородное силовое поле, для которого сила, действующая на пробную частицу, постоянна во всех точках пространства. Различают стационарные поля, величина и направление которых могут зависеть исключительно от координат x, у, z точки действия силы, и нестационарные силовые поля, зависящие также от времени t, в который происходит действие.
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