Периметр прямоугольного треугодьника равен 84 см,а его гипотинуза равна 37 см.Найдите площадь этого треугольника.
Алгебра
Периметр прямоугольного треугодьника равен 84 см,а его гипотинуза равна 37 см.Найдите площадь этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём r. r=p-c; р = 84 : 2 = 42 (см) полупериметр. r=42-37 = 5(см) радиус впис. окр. S=pr; S= 42 * 5 = 210 (см2)
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