Периметр прямоугольного треугодьника равен 84 см,а его гипотинуза равна 37 см.Найдите площадь этого треугольника.

Алгебра
Периметр прямоугольного треугодьника равен 84 см,а его гипотинуза равна 37 см.Найдите площадь этого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём r. r=p-c; р = 84 : 2 = 42 (см) полупериметр. r=42-37 = 5(см) радиус впис. окр. S=pr; S= 42 * 5 = 210 (см2)
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