Радиус основания цилиндра 2м, высота 3м. Найти диагональ осевого сечения.
Геометрия
Радиус основания цилиндра 2м, высота 3м. Найти диагональ осевого сечения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 * 2=4 (м) диамеит цилиндра. Диагональ осевого сечения можно найти по т. Пифагора или просто написать, что она равна 5м (Египетсий треугольник)
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