Политическая раздробленность русских земель. 10 класс Русь до монгольского нашествия «Слово о погибели Русской земли» (отрывок) О светло-светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озёрами и ...
Обществознание
Политическая раздробленность русских земель. 10 класс Русь до монгольского нашествия «Слово о погибели Русской земли» (отрывок) О светло-светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озёрами и источниками, горами и крутыми холмами, высокими дубравами и чистыми полями, дивными зверями и разными птицами, бесчисленными городами великими и селениями славными... Всем ты преисполнена, земля Русская! Отсюда - от угров и до ляхов, от чехов и до литовцев, от немцев и до карелы, от карелы и до Устюга Великого и дальше Дышащего моря до булгар, от булгар до марийцев и мордвы - вся ты повиновалась великому князю Всеволоду, деду его Владимиру Мономаху, которым половцы своих малых детей пугали. А литовцы из болот своих на свет не показывались, а угры укрепляли каменные стены своих градов железными воротами, чтобы их великий князь Владимир не покорил. А немцы радовались, что они за Синим морем. А император царьградский Мануил от страха великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьграду него не взял. Вопросы и задания: 1. Почему автор преувеличивает мощь Древнерусского государства? 2. Как вы думаете, кому был адресован этот текст? 3. Объясните значение слов: угры, ляхи, Дышашее море, Синее море. HELP HELP HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Это гимн-прославление родной земли, воспоминание о ее былом могуществе (при князьях Владимире Мономахе, сыне его Юрии Долгоруком и внуке Всеволоде Большое Гнездо) и рассуждение о "болезни" - усобицах, подтачивающих силу Руси после смерти Ярослава Мудрого. Подобно автору "Слова о полку Игореве", автор "Слова о погибели" обращается к прошлому своего отечества, пытаясь понять причины его сегодняшних бед. 2)"Слово о погибели Русской земли" первоначально представляло собой предисловие к не дошедшей до нас светской биографии Александра Невского. Вероятно, оно написано дружинником князя и возникло вскоре после смерти Александра Невского. 3)угры-венгры ляхи-поляки дышащее-северное ледовитое море
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