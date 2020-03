Политическая раздробленность русских земель. 10 класс Русь до монгольского нашествия «Слово о погибели Русской земли» (отрывок) О светло-светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озёрами и ...

Обществознание

Политическая раздробленность русских земель. 10 класс Русь до монгольского нашествия «Слово о погибели Русской земли» (отрывок) О светло-светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озёрами и источниками, горами и крутыми холмами, высокими дубравами и чистыми полями, дивными зверями и разными птицами, бесчисленными городами великими и селениями славными... Всем ты преисполнена, земля Русская! Отсюда - от угров и до ляхов, от чехов и до литовцев, от немцев и до карелы, от карелы и до Устюга Великого и дальше Дышащего моря до булгар, от булгар до марийцев и мордвы - вся ты повиновалась великому князю Всеволоду, деду его Владимиру Мономаху, которым половцы своих малых детей пугали. А литовцы из болот своих на свет не показывались, а угры укрепляли каменные стены своих градов железными воротами, чтобы их великий князь Владимир не покорил. А немцы радовались, что они за Синим морем. А император царьградский Мануил от страха великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьграду него не взял. Вопросы и задания: 1. Почему автор преувеличивает мощь Древнерусского государства? 2. Как вы думаете, кому был адресован этот текст? 3. Объясните значение слов: угры, ляхи, Дышашее море, Синее море. HELP HELP HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

