найти объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды,если боковое ребро равно 6 см,а стороны оснований 10см 2см
Геометрия
найти объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды,если боковое ребро равно 6 см,а стороны оснований 10см 2см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найти объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды,если боковое ребро равно 6 см,а стороны оснований 10см 2см 6+10+2=18(см)
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