y=7x+2
Алгебра
y=7x+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
e=7x+2 линейная возрастающая не прерывная ф-я точек перегиба, максимума и минимума нет пересечение с осью ох (0 2) с осью оу ( 2/7 0)
Гость:
у = 7x+2 линейная функция; Графиком является прямая проходящая через две точки например (0;2) и (-1; -5) является возрастающей
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