вычитаемое 17 , разность 40. найди уменьшаемое

Математика
вычитаемое 17 , разность 40. найди уменьшаемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-17=40 40+17=57 ответ 57 уменьшаемое
Гость:
х-17=40 х=40+17 х=57 ответ:57
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