периметр прямоугольника равен 36см . может ли этот прямоугольник иметь длину 20см? какую наибольшую длину может иметь этот прямоугольник ? на черти его . какую наибольшую площать может иметь этот прямоугольник? начерти его.
Математика
периметр прямоугольника равен 36см . может ли этот прямоугольник иметь длину 20см? какую наибольшую длину может иметь этот прямоугольник ? на черти его . какую наибольшую площать может иметь этот прямоугольник? начерти его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 20 см в длину он не может быть, так как у него периметр получится больше 36 см2. Наибольшей длиной этого прямоугольника может быть сторона длиной 17,(9) см, но учитывая, что задание 1-4 класс, скажем что длина его может быть максимально 17 см и 1 см останется тогда для боковой стороны3. наибольшая площадь этого прямоугольника будет при стороне равной 9 см, она будет равна 81 см²
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