составьте эмпирическую и графическую формулу оксида цезия

Химия
составьте эмпирическую и графическую формулу оксида цезия
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Гость:
Эмпирическая формула: Cs2O Графическая формула: Cs-О-Cs
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