составьте эмпирическую и графическую формулу оксида цезия
Химия
составьте эмпирическую и графическую формулу оксида цезия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмпирическая формула: Cs2O Графическая формула: Cs-О-Cs
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых вечеров или дней в семье (у родных,знакомых,в школе, в клубе и т. п.
Русский язык
Из стихотворения выпишите метафоры, эпитеты, олицетворения, сравнения: Октябрь уж наступил - уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей;...
Химия
Расс4итайте,сколько граммов серной кислоты можно полу4ить при взаимодействии 8 г. триоксида серы с водой... (напишите если сможете дано и решение)
Алгебра